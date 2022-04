Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka hat beim Tennis-Turnier in Stuttgart zum zweiten Mal das Viertelfinale erreicht. Die Weltranglisten-Vierte aus Belarus setzte sich am Donnerstag gegen die frühere kanadische US-Open-Siegerin Bianca Andreescu 6:1, 3:6, 6:2 durch. Damit trifft die 23-Jährige am Freitag auf Anett Kontaveit aus Estland oder die russische Spielerin Jekaterina Alexandrowa. Im vergangenen Jahr hatte Sabalenka das Endspiel gegen die mittlerweile zurückgetretene australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty verloren. Das Hallen-Sandplatzturnier ist mit 611.210 Euro dotiert. Andreescu hatte in der ersten Runde die Dortmunderin Jule Niemeier besiegt.