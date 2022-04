Prozessbeginn gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin am Mittwoch

Am Hamburgischen Oberlandesgericht beginnt am Mittwoch (11.00 Uhr) der Prozess gegen eine 38 Jahre alte mutmaßliche IS-Rückkehrerin. Ihr wird vorgeworfen, im Sommer 2014 nach Syrien ausgereist und sich dort dem «Islamischen Staat» (IS) angeschlossen zu haben.

Die Generalbundesanwaltschaft wirft der 38-Jährigen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor, wie es in einer Mitteilung des Oberlandesgerichts von Freitag hieß. Zugleich soll sie sich der schweren Entziehung Minderjähriger sowie der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht schuldig gemacht haben.

Mit ihrer damals dreijährigen Tochter und ihrem knapp ein Jahr alten Sohn soll sie ihrem Ehemann nach Syrien gefolgt sein, wo der sich seit Anfang 2014 für die salafistische Hilfsinitiative «Helfen in Not» eingesetzt haben soll. In Syrien soll sich die Frau nach Angaben der Generalbundesanwaltschaft einer weiblichen Kampfeinheit des IS angeschlossen haben.

Ende 2017 soll die Familie das IS-Gebiet verlassen haben und von kurdischen Kräften aufgegriffen worden sein. Die Angeklagte sei mit ihren Kindern in ein Lager in Nordsyrien gebracht worden, wo sie bis zu ihrer Ausreise im Oktober 2021 festgehalten worden sei. Seit ihrer Ankunft in Deutschland befindet sich die Angeklagte den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.