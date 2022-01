Test von Hansa Rostock gegen Samsunspor abgesagt

Das zweite Testspiel des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock im Trainingslager in Belek fällt aus. Die für Samstag (14.30 Uhr) angesetzte Partie gegen den türkischen Zweitligisten Samsunspor wurde wegen des anhaltenden Starkregens abgesagt. Die Plätze am Hotel sind unbespielbar. Eine Verlegung auf einen 45 Kilometer entfernten Platz wurde nach Hansa-Angaben von Samsunspor abgelehnt. Trainer Jens Härtel setzte daraufhin eine Indoor-Trainingseinheit für den Nachmittag an.

Am Freitag hatten die Rostocker ihren ersten Test im türkischen Belek verloren. Sie unterlagen dem Drittligisten TSV 1860 München mit 1:3 (0:0). In Belek bereitet sich der FC Hansa auf die Saison-Fortsetzung vor. Das erste Punktspiel im neuen Jahr ist am 14. Januar (18.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96.