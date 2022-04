Das Mecklenburgische Staatstheater kehrt in den ersten Spielstätten zur vollen Platzkapazität zurück. Ab sofort könnten im Malsaal in Parchim und im Volkshaus Mecklenburg in Crivitz wieder alle Plätze genutzt werden statt bisher 60 Prozent, teilte das Staatstheater am Freitag mit. Im Schweriner E-Werk sei dies ab 1. Mai möglich. Allerdings gelte an diesen drei Spielorten die 2G-Regel (geimpft und genesen). Im Großen Haus und im Konzertfoyer in Schwerin bleibe man hingegen zunächst beim «Schachbrettmuster» mit Abständen zwischen den Besuchern. Dort gelte die 3G-Regel.

Das Mecklenburgische Staatstheater kehrt in den ersten Spielstätten zur vollen Platzkapazität zurück. Ab sofort könnten im Malsaal in Parchim und im Volkshaus Mecklenburg in Crivitz wieder alle Plätze genutzt werden statt bisher 60 Prozent, teilte das Staatstheater am Freitag mit. Im Schweriner E-Werk sei dies ab 1. Mai möglich. Allerdings gelte an diesen drei Spielorten die 2G-Regel (geimpft und genesen). Im Großen Haus und im Konzertfoyer in Schwerin bleibe man hingegen zunächst beim «Schachbrettmuster» mit Abständen zwischen den Besuchern. Dort gelte die 3G-Regel.

Die Platzkapazität im Staatstheater war im Zuge der Corona-Pandemie reduziert worden. Erst seit Kurzem ist es Kulturveranstaltern in Mecklenburg-Vorpommern freigestellt, ob sie das Publikum im «Schachbrettmuster» bei 3G setzen oder die volle Platzkapazität bei 2G nutzen.