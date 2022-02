Thüringen: 23.000 Menschen bei Corona-Demos und Gegenprotest

Rund 23.000 Menschen sind nach Angaben der Polizei am Montagabend in Thüringen im Zusammenhang mit den staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Größere Zwischenfälle seien zunächst nicht bekannt gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Lediglich in Jena habe bei einer Blockade eines Aufzugs Pfefferspray eingesetzt werden müssen. Die meisten der 93 Versammlungen seien nicht angemeldet gewesen.

In Gera, Gotha und Altenburg demonstrierten den Angaben nach jeweils rund 2000 Menschen. Auch in Saalfeld (1200), Erfurt (1100), Ilmenau (1000) und Meiningen (900) nahmen laut Polizei zahlreiche Menschen an den Demonstrationen teil, die sich entweder gegen die Corona-Politik oder die Maßnahmengegner richteten.

In Jena demonstrierten demnach 650 Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen. 130 Menschen seien zu einer Gegendemonstration zusammengekommen. Gegen 19.40 Uhr habe es eine Blockade der größeren Demo gegeben. Bei der Auflösung der Blockade habe die Polizei «einfache körperliche Gewalt sowie vereinzelt Pfefferspray» eingesetzt. Bei einer Identitätsfeststellung sei es zu einem Angriff auf einen Polizeibeamten gekommen - und zu einer Beleidigung. Der «namentlich bekannte Täter» wurde angezeigt. Der Polizist blieb unverletzt.