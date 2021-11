Thüringen: Strengere Corona-Regeln mit 2G schon am Dienstag

Thüringen will die Corona-Regeln schneller verschärfen als bisher geplant. Am kommenden Dienstag werde sich das Kabinett mit einer neuen Verordnung beschäftigen, in der die 2G-Regel verankert werden solle, bestätigte ein Regierungsmitglied am Freitag in Erfurt auf Anfrage. Geplant sei, dass die neuen Regeln direkt danach noch am Dienstag gelten sollen. Darauf habe sich das Kernkabinett zusammen mit Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) bereits verständigt. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe darüber berichtet.

In einem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, Ziel sei, «eine Entscheidung der kommenden Kabinettssitzung unmittelbar wirksam werden zu lassen, also nicht auf den Abschluss des Verordnungsverfahrens zu warten». Es gehe um eine «zügige Einführung von 2G-Regelungen» - und damit in vielen Bereichen Zugang nur noch für Geimpfte und Gestestete. Die Gesundheitsministrin verfügt nach dem Papier über die rechtliche Befugnis, eine Festlegung des Kabinetts durch Anweisung an die kommunalen Gesundheitsbehörden zu geben.

Die Landtagsfraktionen von Linke, SPD, Grünen, aber auch von CDU und FDP hatten das Gesundheitsministerium aufgefordert, schnell auf dramatisch hohe Infektionszahlen im Freistaat zu reagieren.

Bisher ist Thüringen zweigleisig gefahren - mit einer Landesverordnung und einem Erlass, der Vorgaben für die Kreise und kreisfreien Städte bei der Umsetzung von 2G- und 3G-Plus-Modellen beim Erreichen von Warnstufen macht. Allerdings reagierten einige Kommunen erst, nachdem das Gesundheitsministerium sie dazu aufgefordert hatte.