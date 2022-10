Online-Prüfung mit Gesichtserkennung: Klage gegen Uni Erfurt

Wegen der bei Online-Prüfungen an der Universität Erfurt eingesetzten Kontrollprogrammen mit Gesichtserkennung hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) Klage am Landgericht Erfurt eingereicht. Der Sprecher des Gerichts bestätigte den Eingang am Freitag (Az.: 3 O 1117/22). Nach Angaben der GFF geht es um sogenannte Proctoring-Software einschließlich automatisierter Gesichtserkennung zur Überwachung von Studierenden bei Online-Prüfungen.