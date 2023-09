Dresden gewann am Samstag in Lübeck. Foto

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat Nachwuchstalent Dmytro Bohdanov mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Der 16 Jahre alte Stürmer soll dabei kontinuierlich an die Profimannschaft herangeführt werden, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Den Zeitraum des Vertrags nannte Dynamo nicht.

Der gebürtige Kiewer war wegen des Krieges aus der Ukraine geflüchtet und ist nun in der Nachwuchs-Akademie des Clubs. "Durch seine körperliche Präsenz sowie Geschwindigkeit und Technik verfügt er bereits über gute Grundlagen, um von uns in den kommenden Jahren kontinuierlich an die Profimannschaft herangeführt zu werden", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Bohdanov kam bereits beim Testspiel gegen die Bohemians Prag am 6. September in der ersten Mannschaft zum Einsatz und erzielte beim 7:0-Erfolg zwei Tore.

