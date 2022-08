Mit einer Abschlussführung ist am Sonntag auf Schloss Friedenstein in Gotha die Sonderausstellung "Wieder zurück in Gotha - die verlorenen Meisterwerke" beendet worden. Zu genauen Besucherzahlen gab es zunächst keine Angaben. Die Schau war fünf Gemälden gewidmet, die im Jahr 1979 aus dem Schloss gestohlen worden waren und erst Anfang August 2020 wieder nach Gotha zurückkehrten. Die Sonderschau war im Oktober vergangenen Jahres eröffnet worden.