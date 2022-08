Mit einer Abschlussführung endet am Sonntag auf Schloss Friedenstein in Gotha die Sonderausstellung "Wieder zurück in Gotha - die verlorenen Meisterwerke". Die Schau war fünf Gemälden gewidmet, die im Jahr 1979 aus dem Schloss gestohlen worden waren und erst Anfang August 2020 wieder nach Gotha zurückkehrten.