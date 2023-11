Thüringens AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke will in den kommenden Wochen ein Schattenkabinett für eine Regierungsmannschaft vorstellen. Das kündigte der 51-Jährige am Freitag am Rande einer Landeswahlversammlung in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land) an. "Wir arbeiten an einem Schattenkabinett, das wir dann zu entsprechender Zeit auch vorstellen werden, wir bereiten uns jetzt intensiv vor", sagte Höcke auf die Frage einer Journalistin, welche Ministerien die AfD anstrebe, wenn sie in Regierungsverantwortung käme.