Staatssekretär: Erstmals in diesem Jahr Weidetier-Prämie

Agrar Staatssekretär: Erstmals in diesem Jahr Weidetier-Prämie

Nach Angaben von Thüringens Agrarstaatssekretär Torsten Weil können Schafhalter ohne eigene Flächen seit 2023 eine Weidetier-Prämie erhalten. Die Landesregierung habe sich angesichts der Probleme der traditionellen Schäferei dafür bei Bund und EU eingesetzt, sagte Weil nach Ministeriumsangaben anlässlich des Thüringer Schäfertags am Samstag in Hohenfelden (Kreis Weimarer Land).

Nach Angaben von Thüringens Agrarstaatssekretär Torsten Weil können Schafhalter ohne eigene Flächen seit 2023 eine Weidetier-Prämie erhalten. Die Landesregierung habe sich angesichts der Probleme der traditionellen Schäferei dafür bei Bund und EU eingesetzt, sagte Weil nach Ministeriumsangaben anlässlich des Thüringer Schäfertags am Samstag in Hohenfelden (Kreis Weimarer Land).

"Schäfer leisten einen wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege und für die Artenvielfalt", sagte Weil demzufolge. Die Tierprämie unterstütze die oft prekäre Einkommenssituation der Schaf- und Ziegenhalter. "Wir werden uns weiter eng mit dem Verband austauschen, um die Bedingungen für die Schafhaltung weiter verbessern zu können", kündigte der Staatssekretär an.

Nach Verbandsangaben ist der Bestand an Schafen in Thüringen in den vergangenen Jahren stark gesunken. Neben der schlechten Einnahmesituation sei auch der fehlende Nachwuchs für die Schäfereien ein Problem.

Link zur Veranstaltung