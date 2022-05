Thüringens Agrarministerin Susanna Karawanskij erwartet, dass der Bund schnell die angekündigten ersten 200 Millionen Euro für den Waldumbau auszahlt. «Es ist schon Mai, und die Borkenkäfer sind schon ausgeschwärmt», begründete die Linken-Politikerin am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Erfurt die Dringlichkeit. Das Geld - auf Thüringen entfielen etwa sechs Prozent oder rund zwölf Millionen Euro - solle ausschließlich an kommunale und private Waldbesitzer gehen.