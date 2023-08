Bei einem Brand in Meuselwitz im Kreis Altenburger Land sind mehrere Menschen verletzt worden. In der Nacht zum Samstag war es in dem Keller eines Hauses zu einem Brand gekommen, wie die Landeseinsatzzentrale Thüringen mitteilte. Eine Person hatte im Flur Rauch gerochen und die Feuerwehr alarmiert. Diese löschte den Brand. Zehn Personen wurden mit einer Rauchgasvergiftung leicht verletzt, zwei davon sind zur weiteren Kontrolle in Krankenhäuser gebracht worden. Die Ursachen für den Brand waren noch ungeklärt.