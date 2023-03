Durch Sonneneinstrahlung auf das Schaufenster hat in Altenburg Papier in der Auslage des Ladens Feuer gefangen. Die Glasdekoration hinter der Fensterscheibe habe bei der Frühjahrssonne wie ein Brennglas gewirkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Ladenbesitzer habe das kokelnde Papier allerdings schnell bemerkt und löschen können, so dass keinerlei Schaden entstanden sei. Bei dem Vorfall war am Samstag nach einem Notruf ein größeres Aufgebot von Feuerwehr und Polizei vor Ort.