Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat den Umgang mit einem antisemitischen Flugblatt aus der Schulzeit des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisiert. "Mit frenetischen Applaus in den Bierzelten zur Aiwangerschen Opferrolle wird der glaubwürdige Umgang mit der Shoah entsorgt", schrieb Ramelow am Montag im Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). "Das was an Gedenktagen als Brandmauer gegen Antisemitismus bemüht wurde, wird nur noch zum lästigen Ritual." Der hebräische Begriff Shoah beschreibt die Vernichtung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten.