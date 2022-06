In Thüringen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Beschäftigten in den Gesundheitsberufen leicht gestiegen. 2600 Frauen und Männer kamen zu den Erwerbstätigen in der Gesundheitswirtschaft hinzu, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Das entsprach einem Plus von 1,9 Prozent. Insgesamt arbeiteten rund 138 100 Beschäftigte in Thüringen in gesundheitsbezogenen Wirtschaftsbereichen. Damit waren 13,6 Prozent aller Erwerbstätigen in dieser Branche tätig.