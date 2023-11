Fachleute fordern mehr Unterstützung für Menschen mit Langzeitfolgen einer Corona-Infektion bei der Rückkehr in das Berufs- und Alltagsleben. Viele von Long oder Post Covid Betroffene seien im arbeitsfähigen Alter oder in der Berufsausbildung, sagte die Ärztin Claudia Ellert von der Betroffeneninitiative Long Covid Deutschland am Freitag zum Auftakt eines Kongresses in Jena. Die nach langer Krankheit mögliche betriebliche Wiedereingliederung werde bei ihnen jedoch vielfach nicht praktiziert.