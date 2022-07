Die Zeit bis zur Besetzung offener Stellen ist nach Angaben der Landtagsfraktion der Linken in Thüringen überdurchschnittlich lang. Im Schnitt dauere es 184 Tage, um geeignete Arbeitnehmer zu finden, im Bundesdurchschnitt dagegen nur 124 Tage. Das sagte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion, Lena Saniye Güngör, am Dienstag in Erfurt. In der Altenpflege seien es in Thüringen sogar 236 Tage, bis jemand für eine angebotene Stelle gefunden sei. Dies zeige, wie problematisch die Situation bei Fachkräften im Freistaat bereits sei.