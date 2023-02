Die Zahl der Berufspendler in Thüringen ist trotz vieler offener Stellen gestiegen. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag mit. Gleichzeitig würden aber auch mehr Menschen aus anderen Bundesländern in den Freistaat zur Arbeit kommen. "Wenn die Infrastruktur und die Arbeitsbedingungen stimmen, werden Jobs in der Heimat für viele Menschen immer attraktiver", sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens.