Der Arbeitsmarkt für Minijobber hat sich in Thüringen nach einem Einbruch wegen der Corona-Pandemie wieder erholt. Wie die Minijob-Zentrale am Mittwoch in Bochum mitteilte, waren im ersten Quartal des Jahres rund 94.500 Frauen und Männer im Freistaat in Minijobs beschäftigt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es gut 87.800.

Der Arbeitsmarkt für Minijobber hat sich in Thüringen nach einem Einbruch wegen der Corona-Pandemie wieder erholt. Wie die Minijob-Zentrale am Mittwoch in Bochum mitteilte, waren im ersten Quartal des Jahres rund 94.500 Frauen und Männer im Freistaat in Minijobs beschäftigt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es gut 87.800.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, sind 92.125 Minijobber im gewerblichen Bereich tätig. Das sind 6765 oder 7,9 Prozent mehr als in den ersten drei Monaten des Jahres 2021. Dagegen ging die Zahl der in Privathaushalten beschäftigten Minijobber in Thüringen von 2481 im Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 2374 zurück.

Bundesweit gibt es dem Bericht zufolge 6,47 Millionen Minijobber. Nach Angaben der Minijob-Zentrale liegt der Anteil der rentenversicherungspflichtigen Minijobber im gewerblichen Bereich bundesweit bei 20,1 Prozent. In Berlin ist der Anteil mit 26,9 Prozent am höchsten, in Thüringen mit 17,6 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern mit 17,2 Prozent am geringsten.