Während einige Branchen in Thüringen händeringend nach Saisonkräften suchen, hat sich der Bedarf in anderen Branchen abgekühlt. «Wir stehen insgesamt vor einer großen Herausforderung, was das Thema Personal angeht», erklärt etwa der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Thüringen (Dehoga Thüringen), Dirk Ellinger. Betroffen sei die gesamte Bandbreite von der Küche über Reinigungskräfte bis zu Hotel- und Restaurantmitarbeitern, der Mangel an Arbeitskräften reiche von Saisonkräften bis zu Fachpersonal.

In vielen landwirtschaftlichen Betrieben sei hingegen der Bedarf an Saisonkräften gesunken, weil die Preissteigerungen - etwa beim Spargel - mancherorts für weniger Anbau gesorgt habe, fasst Simon Horstmann, Branchensekretär Forstwirtschaft und Grüner Bereich von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt zusammen. Zudem ziehe es immer mehr Saisonkräfte in Branchen mit besseren Arbeitsbedingungen, wie etwa die Logistik oder das Baugewerbe.

Um künftig attraktiv für Saisonarbeitskräfte zu sein, seien einige Anstrengungen nötig: Aktuell gebe es zu viele unseriöse Vermittlungsangebote, so Horstmann. Zudem müsse es mehr Verdienstabrechnungen in der Muttersprache der Beschäftigten geben. Das Arbeitsministerium sieht Nachholbedarf bei der Information der Arbeitskräfte über ihnen zustehende Rechte.