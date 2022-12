Genetische Untersuchungen haben jetzt neue Einblicke in das mittelalterliche jüdische Gemeindeleben liefern können. Dazu hatte ein internationales Forscherteam die DNA aus 33 Zähnen von Menschen untersucht, die auf einem jüdischen Friedhof in Erfurt aus dem 14. Jahrhundert begraben worden waren, wie die an der Studie beteiligte Archäologin Karin Sczech am Freitag in Erfurt sagte. Bei Bauarbeiten waren im Jahr 2013 in der Thüringer Landeshauptstadt Gräber freigelegt und 47 Skelette geborgen worden.

Die Ergebnisse der Untersuchungen in den darauf folgenden Jahren ließen Rückschlüsse über die früheren Wanderungsbewegungen zu, sagte Szech. So habe die damalige jüdische Gemeinde in Erfurt über einen größeren genetischen Pool verfügt als heutige aschkenasische Juden. So bezeichnen sich mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihre Nachfahren.

Neben Mitteleuropa lasse sich die Herkunft von den mittelalterlichen Gemeindemitgliedern auch im Osten verorten. Zudem belegten die Untersuchungen, dass mehrere Familien und deren Mitglieder unmittelbar nebeneinander bestattet wurden, sagte die Archäologin. Bei den Toten handele es sich wahrscheinlich um die ersten Mitglieder der zweiten jüdischen Landesgemeinde nach 1453.