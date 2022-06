Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat für einen neuen Investor am Bosch-Standort in Arnstadt Fördergelder in Aussicht gestellt. Ein tragfähiges Konzept eines neuen Investors könne die Landesregierung im Rahmen der beihilferechtlichen Vorgaben gezielt unterstützen, teilte Tiefensee am Donnerstag mit. Bosch sei gefordert, weiterhin eigenständig nach künftigen Nutzern des Objekts zu suchen. Derzeit ist Tiefensee zufolge die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) auf der Suche nach einem externen Investor.