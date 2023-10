Das Jubiläumsjahr 100 Jahre Planetarien könnte für den Geschäftsbereich der Carl Zeiss Jena GmbH mit einem Umsatzrekord enden. "2023 ist ein extrem gutes Jahr", sagte der Leiter des Bereichs Planetarien des Jenaer Unternehmens, Martin Kraus, der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Auftragslage für die Sternentheater, die 1923 ihren Ursprung hatten, sei gut. Umsatzzahlen für einzelne Geschäftsbereiche nennt der Mutterkonzern Carl Zeiss AG (Oberkochen) traditionell nicht.

Das Jubiläumsjahr 100 Jahre Planetarien könnte für den Geschäftsbereich der Carl Zeiss Jena GmbH mit einem Umsatzrekord enden. "2023 ist ein extrem gutes Jahr", sagte der Leiter des Bereichs Planetarien des Jenaer Unternehmens, Martin Kraus, der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Auftragslage für die Sternentheater, die 1923 ihren Ursprung hatten, sei gut. Umsatzzahlen für einzelne Geschäftsbereiche nennt der Mutterkonzern Carl Zeiss AG (Oberkochen) traditionell nicht.

In diesem Jahr habe das Thüringer Unternehmen moderne Sternentheater unter anderem in Halle, im Emirat Schardscha (Sharjah) oder im südkoreanischen Seoul mit Technik ausgestattet, so Kraus. Im zurückliegenden Jahrhundert seien etwa 700 Planetarien in 52 Ländern installiert worden. "Es gibt aktuell rund 320 aktive Planetarien mit Zeiss-Ausstattung", sagte eine Unternehmenssprecherin in Jena.

Am Samstag (21. Oktober) wird im Zeiss-Planetarium Jena und im Deutschen Museum München an den Ursprung der technischen Entwicklung erinnert, mit der die Sterne vom Himmel geholt wurden. Heute ermöglichen Planetarien mit ihren Sternenprojektoren und Digitaltechnik ein Eintauchen der Besucher in die unendlichen Weiten des Weltalls.