Eine Frau hält ein Smartphone in den Händen. Foto

Schüler, Eltern oder auch Studienabbrecher können wieder über eine Telefon-Hotline Fragen zur Ausbildung stellen. Kurz vor Beginn der Sommerferien schaltet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen einer Mitteilung zufolge am Montag, 3. Juli, erneut ihre Ausbildungs-Hotline frei. Unter der Nummer 0365 8553 208 beantworten dort Experten Fragen zur dualen Ausbildung und zu freien Lehrstellen. Zu erreichen ist die Nummer montags bis donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr.

Über das aktuelle Ausbildungsplatz-Angebot informiert auch die IHK-Lehrstellenbörse im Netz unter www.gera.ihk.de/lehrstellen. Mehrere Hundert Lehrstellen etwa in dem Bereich Metall, Elektro und Bau seien derzeit dort ausgeschrieben, sagte Wieland Huß, IHK-Mitarbeiter im Bereich Aus- und Weiterbildung. "Aber auch in kaufmännischen Berufen sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz in diesem Jahr weiter hervorragend."

Das Schuljahr in Thüringen endet in der kommenden Woche. Die Sommerferien dauern vom 10. Juli bis zum 19. August. Danach beginnt in der Regel auch das neue Ausbildungsjahr.