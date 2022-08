Die Unternehmen aus Industrie und Handel haben laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt zunehmend Probleme, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. In rund jedem zweiten Betrieb (55 Prozent) blieben für den Ausbildungsstart im Herbst angebotene Ausbildungsplätze unbesetzt, wie aus einer Umfrage unter 150 Unternehmen der Industrie- und Handelskammern hervorgeht. Die IHK Erfurt sprach von einer "immer größeren Herausforderung" für Betriebe, ihre Fachkräfte über Ausbildung von Nachwuchs zu sichern. Die Ergebnisse für die Region Erfurt, die sich unter anderem von Apolda bis Bad Salzungen und über Nordhausen streckt, liegen der Deutschen Presse-Agentur vor. Jeder zweite Betrieb gab demnach an, im vergangenen Jahr gar keine Bewerbung mehr erhalten zu haben. 59 Prozent der Betriebe, die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen konnten, erhielten nach eigenen Angaben keine geeigneten Bewerbungen. Für den Ausbildungsstart im Herbst stehen laut IHK Erfurt noch massig freie Lehrstellen zur Verfügung. Deutschlandweit ist dieser Trend zu verzeichnen. So hatten nach DIHK-Angaben von den bundesweit rund 15.000 IHK-Ausbildungsbetrieben mehr als vier von zehn im vergangenen Jahr nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen können.