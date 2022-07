Dass das Thüringer Bildungsministerium die Zuschüsse für zahlreiche Schüler von Gesundheitsberufen streichen wollte, hat in den vergangenen Wochen zu heftigen Kontroversen geführt. Jetzt stoppt der Landtag dieses Vorhaben des Ministeriums endgültig.

Rund 1000 angehende Physiotherapeuten, Logopäden und Masseure an freien Schulen in Thüringen sollen weiterhin einen Zuschuss zu ihrem Schulgeld bekommen. Dafür machte der Landtag am Freitag einstimmig den Weg frei. Die Zahlungen werden künftig gesetzlich verankert. Damit hat das Bildungsministerium künftig keinen Ermessensspielraum mehr bei der Frage, ob es die Zuschüsse geben soll oder nicht. Vorangegangen war ein entsprechender Gesetzesentwurf der CDU.