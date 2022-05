In Thüringen müssen Auszubildende in Gesundheitsfachberufen an freien Schulen künftig wieder Schulgeld bezahlen. Vor dem Hintergrund der fehlenden Haushaltsmittel habe das Bildungsministerium kaum andere Möglichkeiten, als die Schulgeldfreiheit im aktuellen Haushaltsjahr auszusetzen, teilte ein Sprecher des Ministeriums in Erfurt am Mittwoch mit. Die Kostenübernahme durch das Land war erst im vergangenen Jahr eingeführt worden. Es handele sich um eine freiwillige Leistung, keine gesetzliche, so der Sprecher.