Bei einer größeren Schlägerei in Eisenach sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen leicht verletzt worden. Einem der Beteiligten sei eine Flasche auf dem Kopf zertrümmert worden, teilte die Polizei mit. Ein anderer habe Gesichtsverletzungen davongetragen. Insgesamt seien rund 20 Menschen in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Gegen mehrere Beteiligte leitete die Polizei Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.