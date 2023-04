Die neue Saison in dem ehemaligen Bergwerk Saalfelder Feengrotten ist gut angelaufen. Trotz des wechselhaften Wetters zog es zahlreiche Besucher am ersten Tag des Eröffnungswochenendes in das Schaubergwerk. "Unter Tage spielt das Wetter sowieso keine Rolle", sagte eine Sprecherin am Samstag. Und für die Aktivitäten draußen hätten sich die Gäste entsprechend gekleidet.