Kirche muss nicht immer nur ein Ort stiller Gebete sein. Das zeigt eine Schau in Erfurt - und auch wie etwa Bienen und Kunst den Begegnungsort Kirche erhalten können.

Schaukeln im Kirchenschiff, oder ein Bienengarten vor dem Gotteshaus: Wie kaum genutzte Kirchenräume zusätzlich Sinn stiften können, zeigt eine Ausstellung in Erfurt. "Um die Kirchen als wertvolle Baudenkmale und spirituelle Orte erhalten zu können, müssen neue Wege gefunden werden, sie wieder mit Leben zu füllen", teilte dazu die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mit. Zu sehen ist die Schau "StadtLand:Kirche. Hybride öffentliche Räume" ab Donnerstag im Landeskirchenamt in Erfurt.

Dort werden sieben Modellprojekte zur Kirchennutzung mit neuen Ansätzen vorgestellt. Diese gingen aus einem Ideenwettbewerb der EKM und der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen hervor. Bürgerinnen und Bürger hatten sich dafür den Angaben nach zusammengeschlossen, um Kirchen als Orte der Gemeinschaft wiederzubeleben. "Alle Ideen verbinden traditionelle Gedanken zu Kirche mit Bedürfnissen der heutigen Zeit und zeigen auf, wie lebensnahe weltliche Nutzungen das ursprüngliche Angebot ergänzen können", teilte die EKM mit.

Präsentiert wird unter anderem die Bienen-Garten-Kirche St. Peter und Paul in Roldisleben (Landkreis Eichsfeld) als Ort, an dem auch ökologisches Wissen vermittelt werden soll. Auch über die Kunstinstallation "Meditativer Spielplatz" in der Kirche St. Nicolai in Niedergebra (Landkreis Nordhausen) wird informiert.

In Anbetracht der älter werdenden Bevölkerung und abnehmenden Mitgliederzahlen in den Gemeinden werden die Pflege und der Erhalt von Kirchen zunehmend schwierig. Immer häufiger stehen daher laut EKM Gotteshäuser leer oder müssen geschlossen werden. Insgesamt gibt es demnach 1887 evangelische Kirchen in Thüringen im Bereich der EKM.

