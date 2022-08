Rund 2700 Besucher haben die Geraer Museumsnacht für einen Ausstellungsbesuch genutzt. Damit sei auch die 23. Auflage dieses Kulturerlebnisses am Freitagabend bestens angenommen worden, teilte die Stadtverwaltung am Samstag mit. Neben den städtischen Häusern beteiligten sich unter anderem auch das Stasi-Unterlagen-Archiv und der Kunstverein Gera an der Museumsnacht.