Die Bürgerrechtlerinnen Irina Scherbakowa aus Russland und Olga Karatch aus Belarus sind mit dem Menschenrechtspreis der Stadt Weimar ausgezeichnet worden. Scherbakowa, Gründungsmitglied der in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation "Memorial", konnte nach Angaben der Stadt am Samstagabend nicht selbst dabei sei, weil sie in Oslo den Friedensnobelpreis für Memorial entgegennahm.