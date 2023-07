Die alternative Rockband Sellout Alley aus Erfurt hat den 30. Thüringen Grammy gewonnen. Sie setzte sich im Finale des nach Veranstalter-Angaben größten Nachwuchs-Künstlerwettbewerbs in Thüringen am Freitagabend beim Friedenstein Open Air in Gotha durch. Damit gewannen sie die Goldene Schallplatte und einen Gutschein für Bandequipment in Höhe von 2000 Euro, wie die Organisatoren am Samstag weiter mitteilten.

Für den Thüringen Grammy hatten sich Bands, Singer-Songwriter, Instrumentalisten, Rapper und auch DJ's aus ganz Thüringen beworben. Von den 22 Bewerbern hatten es fünf Künstler in das Finale geschafft. Sellout Alley überzeugte in Gotha auch mit der besten Bühnenperformance und erhielt dafür einen Bandgutschein in Höhe von 500 Euro sowie den mit 300 Euro dotierten Publikumspreis.