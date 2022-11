Unternehmer aus Bad Tabarz, Gotha, Gräfenroda und Erfurt sind die Gewinner des diesjährigen Thüringer Gründerpreises. Die Auszeichnung wurde am Donnerstag in vier Kategorien in der Thüringer Landeshauptstadt vergeben. Laut dem Wirtschaftsministerium wurden zehn Preise in Höhe von insgesamt 71.000 Euro verliehen.