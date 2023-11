Vier Projekte sind in diesem Jahr mit dem Thüringer Inklusionspreis ausgezeichnet worden. Der Verein Lernen-Verstehen-Fördern vergab die mit einem Preisgeld im Gesamtwert von 11.000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstag in Erfurt zum dritten Mal. Geehrt wurde das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum Jena "Regenbogen" für das Vorhaben einer offenen Lehrküche, mit der ein dauerhaftes, inklusives Zentrum zur Begegnung verschiedener Kulturen entstehen soll, wie es hieß.