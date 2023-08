Auf Abschnitten der Autobahnen 38 und 71 in Thüringen müssen sich Autofahrer von Montag an wegen Bauarbeiten auf Behinderungen einstellen. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, betrifft das bis Ende September die Richtungsfahrbahn Göttingen der A38 zwischen Nordhausen und Großwechsungen. Dort wird der linke Fahrstreifen gesperrt, die Auffahrt auf die Autobahn an der Anschlussstelle Nordhausen-West ist nicht möglich. Der Verkehr wird umgeleitet.