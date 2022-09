Deutlich mehr Menschen im Vergleich zum Vorjahr sind in Thüringen 2022 bei Badeunfällen ertrunken. Das geht aus der Sommerbilanz des Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach ertranken in Thüringer Gewässern bis Ende August 2022 neun Menschen. Im gleichen Zeitraum des vorigen Jahres wurden zwei Fälle registriert.