Zum Zustand der historischen und schadhaften Bahnbrücke in Weida soll ein Ingenieurbüro ein Gutachten verfassen. Das teilte das Landratsamt Greiz am Montag mit. Zuvor habe die Deutsche Bahn Netz AG die Vergabe an die Experten angekündigt. Der Entscheidung sei in Abstimmung mit dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie zugestimmt worden, hieß es aus dem Landratsamt.