Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Foto

Züge auf der Strecke der Schwarzatalbahn sollen statt mit Diesel künftig mit Biokraftstoff aus Pflanzenölen unterwegs sein. Ein Zug auf der 25 Kilometer langen Strecke wurde am Mittwoch mit dem Biokraftstoff HVO betankt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Dafür sei die Bahn-Tankstelle in Katzhütte entsprechend umgerüstet worden. Die Deutsche Bahn betreibt die auch für den Tourismus im Schwarzatal wichtige Strecke zwischen Rottenbach und Katzhütte und hat dafür insgesamt drei Züge im Einsatz. Bis Ende des Jahres sollen hier 156.000 Liter Biokraftstoff getankt werden. "Unser Ziel ist es, uns im Regionalverkehr möglichst schnell vom Diesel zu verabschieden", sagte der DB-Konzernbevollmächtigte für Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, Martin Walden, laut Mitteilung.

Das Kürzel HVO steht für Hydrotreated Vegetable Oils (Hydrierte Pflanzenöle). Der Kraftstoff wird nach Bahn-Angaben aus biologischen Rest- und Abfallstoffen gewonnen. Er verursache 90 Prozent weniger Emissionen an klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) als herkömmlicher Diesel. Für den Biokraftstoff müssten die derzeit eingesetzten Züge nicht umgerüstet werden. Die Bahn will bis 2040 Dieselkraftstoff in ihren 3000 Dieselloks komplett ersetzen.