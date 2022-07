Verzögerungen am Bau wegen der Hitze sind in Thüringen - anders als in Sachsen-Anhalt - nach Einschätzung des Bauindustrieverbands kein Thema. "Man kann nicht sagen, dass wir in Probleme oder Verzögerungen kommen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Burkhard Siebert, am Mittwoch auf Anfrage. Es gehe um eine Situation von drei oder vier Tagen. Viele Unternehmen fingen früher am Morgen an und verteilten etwa Sonnenschutzmittel an die Mitarbeiter.