In der Thüringer Landesverwaltung sind nach einem Bericht des MDR Thüringen rund 1800 elektronische Dokumente versehentlich gelöscht worden. Es habe sich um elektronische Dokumente aus den Jahren 2014 bis 2021 gehandelt, sagte der Sprecher des zuständigen Finanzministeriums dem Sender, der am Sonntag darüber berichtete. Ursachen seien eine fehlerhafte Löschroutine des vom Landesrechenzentrum eingesetzten Dokumentenmanagement-Systems sowie kurze Backup-Fristen gewesen. Der Fehler sei in einer neueren Softwareversion behoben worden, viele der gelöschten älteren Dokumente lägen auch noch als Papierakten vor.