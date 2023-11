Der Bergbauentwickler Südharz Kali sieht einen möglichen Standort für sein geplantes Bergwerk am Standandort Bernterode im Thüringer Eichsfeld. Dazu sei eine Absichtserklärung mit der Thüringer Deusa International GmbH unterschrieben worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bernterode gehört zur Gemeinde Breitenworbis und verfügt über einen Kali-Schacht, der in der Vergangenheit angelegt wurde.