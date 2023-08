Fast die Hälfte der Ausbildungsbetriebe im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt hat in diesem Jahr keine einzige Bewerbung von potenziellen Azubis bekommen. Das gehe aus der Ausbildungsumfrage 2023 der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) für Mittel- und Nordthüringen hervor, teilte die IHK am Mittwoch in Erfurt mit. Vergeblich suchten vor allem Gastronomie, Industrie und Handel nach Nachwuchs.