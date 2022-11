Der Bestattermeister Mike Kämmer aus Zella-Mehlis ist neuer Präsident der Handwerkskammer Südthüringen. Der 57-Jährige wurde am Samstag bei der Vollversammlung in das Spitzenamt gewählt, wie eine Sprecherin informierte. Kämmer tritt die Nachfolge von Bäcker Lutz Koscielsky an, der den Angaben zufolge im August infolge eines Unfalls gestorben war. Wichtigste Aufgabe für die kommenden Jahre sei es, den Nachwuchs an Fachkräften sowie die Unternehmensnachfolgen zu sichern und die Betriebe angesichts der wirtschaftlich angespannten Zeiten widerstandsfähiger zu machen, so Kämmer. Auch müsse die Meisterpflicht im Handwerk erhalten bleiben.