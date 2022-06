Bei nur mäßig warmem Wetter hat sich der Ausflugsverkehr am Samstag in Thüringen in Grenzen gehalten. Bis zum Mittag wurde von den Straßen des Freistaats nur geringes Verkehrsaufkommen von der Polizei gemeldet.

Bei nur mäßig warmem Wetter hat sich der Ausflugsverkehr am Samstag in Thüringen in Grenzen gehalten. Bis zum Mittag wurde von den Straßen des Freistaats nur geringes Verkehrsaufkommen von der Polizei gemeldet.

Bei bedecktem Himmel und schwüler Luft war zum Beispiel der Egapark in Erfurt nur mäßig besucht. Lediglich am großen Kinderspielplatz waren zahlreiche Familien mit Kindern unterwegs. Dagegen meldete der Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich ein höheres Besucheraufkommen als an anderen Wochenenden.

Gut besucht war auch der Inselsberg Funpark, wo sich kleine und große Gäste etwa auf der Sommerrodelbahn oder den Trampolinen tummelten. Relativ ruhig war es nach Angaben eines Sprechers im Freizeitpark Eckartsberga. «Wenn morgen und übermorgen das Wetter schön wird, rechnen wir mit deutlich mehr Besuchern.»