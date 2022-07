Die Polizei hat vor einer neuen Betrugsmasche gewarnt. In Südthüringen habe eine 82-Jährige Post von einer Firma mit Sitz in der Schweiz erhalten, die ihren Service bei der Beantragung des gesetzlich zustehenden Pflegegeldes anbot, berichtete die Polizei in Bad Salzungen am Sonntag. Dafür wäre eine Servicegebühr von 129 Euro fällig. Ohne je einen solche Service beansprucht zu haben, wurde der Frau eine Mahnung zugesandt.