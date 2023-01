In Thüringen werden nach einer Prognose im Jahr 2042 nur noch rund 1,92 Millionen Menschen leben. Das entspricht einem Bevölkerungsrückgang von 8,7 Prozent oder rund 183.100 Menschen im Vergleich zu 2021, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Hauptgrund ist nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung nach wie vor, dass mehr Menschen sterben als Kinder geboren werden. Dies könne durch ein Plus bei Zuzügen und einen leichten Anstieg der Geburtenzahlen nicht kompensiert werden, so die Behörde.