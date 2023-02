Einen Tag nach ihrem Sprint-Triumph hat Denise Herrmann-Wick bei der Biathlon-WM ihre Goldmedaille in Empfang genommen. "Es ist unglaublich. Ich hatte gerade fast einen höheren Puls als beim Wettkampf", sagte die 34-Jährige am Samstagabend. 5500 Fans jubelten der Sächsin im Oberhofer Kurpark zu, als sie für ihren Sieg ausgezeichnet wurde. "Es sind so viele Fans, Familie, Freunde - das ist so schön, wenn man die Gesichter sieht. Etwas Schöneres gibt es einfach nicht", sagte die Einzel-Olympiasiegerin.

Einen Tag nach ihrem Sprint-Triumph hat Denise Herrmann-Wick bei der Biathlon-WM ihre Goldmedaille in Empfang genommen. "Es ist unglaublich. Ich hatte gerade fast einen höheren Puls als beim Wettkampf", sagte die 34-Jährige am Samstagabend. 5500 Fans jubelten der Sächsin im Oberhofer Kurpark zu, als sie für ihren Sieg ausgezeichnet wurde. "Es sind so viele Fans, Familie, Freunde - das ist so schön, wenn man die Gesichter sieht. Etwas Schöneres gibt es einfach nicht", sagte die Einzel-Olympiasiegerin.

Zur inoffiziellen deutschen WM-Hymne "Der Zug hat keine Bremse" tanzte Herrmann-Wick im Scheinwerferlicht zur Bühne und wurde dabei im Oberhofer Kurpark gefeiert. Nach der Siegerehrung kam die gesamte deutsche Mannschaft auf die Bühne, um zu gratulieren. "Der Tag gestern und die Emotionen hier bei der Medaillenzeremonie, das bleibt einfach für immer. Da muss man den Moment auch mal genießen", sagte Herrmann-Wick, die bei der Nationalhymne feuchte Augen bekam: "Das ist ein spezieller Moment, das kommt dann schon mal hoch, was man alles durchgemacht und investiert hat."

Herrmann-Wick hatte am Freitag nach Gold in der Verfolgung 2019 ihren zweiten WM-Titel geholt. Die nächste Chance auf eine Medaille gibt es bereits am Sonntag (13.25 Uhr/ZDF und Eurosport) im Jagdrennen. Die ehemalige Langläuferin geht am Rennsteig als Gejagte nur zwei Sekunden vor der Schwedin Hanna Öberg in die Loipe.

Informationen zur Biathlon-WM in Oberhof Biathlon im Deutschen Skiverband Weltcup-Kalender Biathlon